Він каже, що поляки "змусили" його.

Російський диктатор Путін заявив, що в 1939 році Польща "змусила" Адольфа Гітлера почати війну.

У скандальному інтерв'ю американському журналісту Таккеру Карлсону російський лідер повторював старі пропагандистські тези, проте цього разу дійшов до відкритого виправдання дій нацистської Німеччини.

"Поляки змусили, вони загралися і змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів почати саме з Польщі", - додав він.

Що ще говорив Путін на інтерв'ю:

Російський диктатор намагався переконати Карлсона, що РФ "не починала війну, а закінчує її". При цьому на питання, чи вдалося Москві досягти своїх цілей в Україні, він відповів "ні".

Також диктатор заявив, що батько президента України Володимира Зеленського був фронтовиком і воював у Другій світовій. Відомо, що він народився в 1947 році. Серед інших неадекватних заяв Путіна:

"На полі бою відбувається бойове зіткнення, конкретний приклад: українські солдати потрапили в оточення - це конкретний приклад з життя. Наші солдати їм кричать: "Шансів немає, здавайтеся! Виходьте, будете живі, здавайтеся!". І раптом звідти російською, хорошою російською мовою кричать: "Руські не здаються!" - і всі загинули. Вони досі росіянами себе відчувають". "Україна у відомому сенсі - штучна держава, створена з волі Сталіна". "Російська людина думає більше про вічне, про моральні цінності".

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