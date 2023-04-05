Аналітики зазначили, що ці погрози лунають з новою силою саме перед українським контрнаступом.

Кремль знову вдався до ядерних погроз, щоб вплинути на поставку військової допомоги Україні від західних партнерів перед контрнаступом ЗСУ.

Про це йдеться в свіжому огляді Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу виправдав рішення Кремля розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувативши НАТО в активізації бойової підготовки і розвідувальної діяльності поблизу російських і білоруських кордонів. Супутньо він звинуватив західні країни в ескалації війни в Україні, тим що вони надають їй військову підтримку.

При цьому російські окупанти продовжують підготовку до очікуваного українського контрнаступу на південному напрямку. За заявами Шойгу, з весняним призовом у РФ все йде за планом і вже завершився первинний призов на строкову.

Відео дня

Стосовно ролі Білорусі, то аналітики припустили, що Кремль спробує примусити цю країну до подальшої інтеграції в рамках Союзної держави. Це відбудеться в Москві 5 і 6 квітня на зустрічі президента Росії Володимир Путін з Олександром Лукашенком.

Ядерна зброя РФ в Білорусі

25 березня президент РФ Володимир Путін оголосив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

2 квітня посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявив, що ядерну зброю у цій країні Росія розмістить біля кордону з Польщею.

А 4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Білорусі вже передано комплекс "Іскандер-М", який може використовувати ядерні ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: