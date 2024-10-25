Стало відомо, що Ердоган передав лідерові РФ нові пропозиції щодо безпеки судноплавства в Чорному морі.

Кремлівський диктатор Володимир Путін сказав, що Росія не піде на поступки для закінчення війни в Україні.

Як пише Bloomberg, про це Путін заявив на російському держТВ. Інтерв'ю диктатора з'явилося сьогодні, після саміту БРІКС, що пройшов у Казані, під час якого представники деяких країн говорили про необхідність деескалації війни в Україні. Водночас публічно проти дій Путіна ніхто не висловився.

"Ми не робитимемо тут жодних поступок, жодних торгів", — заявив Путін своєму пропагандистському телеканалу. За його словами, Москва готова до "розумних компромісів", але при цьому відмовився вдаватися до деталей, мотивуючи відсутністю "предметних переговорів" на сьогодні.

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Аналітики Bloomberg звертають увагу на те, що ці коментарі Путіна демонструють впевненість Кремля, що росте, на тлі просування російських окупантів на сході України, а також - ознак "втоми від війни" серед деяких союзників Києва.

"Будь-який результат має бути вигідним Росії. Він має виходити з реальності, яка складається на полі бою", - заявив Путін.

За даними Bloomberg, диктатор має на увазі регіони України, окуповані армією РФ. Кремлівський лідер незаконно вважає ці області частиною РФ, а Київ та його союзники наголошують, що Кремль аж ніяк не демонструє готовності завершити вторгнення та укласти угоду.

При цьому в інтерв'ю Путін зазначив, що зауважив зміни у позиції західних країн щодо вторгнення в Україну.

"Вчора вони говорили, що необхідно завдати Росії стратегічної поразки. Сьогодні, однак, риторика вже змінилася", – стверджує диктатор.

Також Путін згадав, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у Казані передав йому "нові пропозиції" щодо забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі.

"Я їх (пропозиції – УНІАН) поки що не вивчив", - заявив Путін.

Саміт БРІКС - що відомо

Нагадаємо, під час саміту БРІКС Володимир Путін заявив, що Росія готова розглядати варіанти мирного врегулювання своєї агресії проти України, "виходячи з реалій на землі".

При цьому Путін стверджує, що через Туреччину отримував пропозиції про переговори з Україною і дав згоду на них, але наступного ж дня президент України Володимир Зеленський нібито відмовився від таких переговорів. Путін не сказав, коли саме отримував таку пропозицію, але зауважив, що це сталося "нещодавно" і згадав Нью-Йорк, ймовірно, маючи на увазі вересневу Генасамблею ООН.

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