Російський диктатор стверджує, що це Україна нібито відмовляється від мирного діалогу.

Росія готова готова розглядати варіанти мирного врегулювання своєї агресії проти України, "виходячи з реалій на землі". Про це заявив російський диктатор Володимир Путін на пресконференції за підсумками саміту БРІКС у Казані.

"Ми готові розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей, виходячи з реалій, які складаються на землі. І не готові ні на що інше", - сказав він.

При цьому Путін стверджує, що через Туреччину отримував пропозиції про переговори з Україною і дав згоду на них. Але наступного ж дня президент України Володимир Зеленський нібито відмовився від таких переговорів. Путін не сказав, коли саме отримував таку пропозицію, але зауважив, що це сталося "нещодавно" і згадав Нью-Йорк, ймовірно, маючи на увазі вересневу Генасамблею ООН.

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Перспективи мирного врегулювання

Як писав УНІАН, частка українців, які виступають за переговори з Росією "вже зараз", збільшилася до 35%. Рік тому таких було 21%. Однак водночас зросла і частка тих, хто вважає переговори можливими лише після витіснення РФ на лінію 23 лютого 2022 року: з 25% до 37%.

Також ми розповідали, що Володимир Зеленський вважає взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури можливим кроком до завершення гарячої фази війни. Зеленський додав, що припинення ударів по енергетиці призведе до "зменшення градуса", так само як і припинення російських ударів по зерновому коридору, українських портах і суднах.

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