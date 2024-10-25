Зеленський відмовився приймати генсека ООН в Києві, - джерело

Зокрема, таке рішення ухвалено у зв'язку з участю Антоніу Гутерреша у саміті БРІКС в російській Казані на запрошення воєнного злочинця Володимира Путіна.

Президент України Володимир Зеленський відхилив можливість візиту до України генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило обізнане джерело. Зокрема, відмова від прийняття Гутерреша в Києві пов'язана з участю глави ООН у саміті країн БРІКС, який відбувся цього тижня у російському місті Казань.

Генсек ООН прагнув відвідати Україну після саміту БРІКС, але його візит не було підтверджено українською стороною.

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Гутерреш виступив перед Путіним - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня Гутерреш виступив на саміті БРІКС у присутності російського диктатора Володимира Путіна із промовою, в якій закликав до "справедливого миру" в Україні "відповідно до Статуту ООН".

Гутерреш не відвідував Росію впродовж понад двох років, відколи почалася повномасштабна війна Росії проти України. Тож цей візит шокував українців і викликав критику з боку українських чиновників.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд Гааги видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Орден на арешт Путіна було видано у зв'язку з тим, що Путін несе особисту відповідальність за незаконну депортацію українських дітей.

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