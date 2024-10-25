Зеленський відмовився приймати генсека ООН в Києві, - джерело

Президент України Володимир Зеленський відхилив можливість візиту до України генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило обізнане джерело. Зокрема, відмова від прийняття Гутерреша в Києві пов'язана з участю глави ООН у саміті країн БРІКС, який відбувся цього тижня у російському місті Казань.
Генсек ООН прагнув відвідати Україну після саміту БРІКС, але його візит не було підтверджено українською стороною.
Гутерреш виступив перед Путіним - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня Гутерреш виступив на саміті БРІКС у присутності російського диктатора Володимира Путіна із промовою, в якій закликав до "справедливого миру" в Україні "відповідно до Статуту ООН".
Гутерреш не відвідував Росію впродовж понад двох років, відколи почалася повномасштабна війна Росії проти України. Тож цей візит шокував українців і викликав критику з боку українських чиновників.
17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд Гааги видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Орден на арешт Путіна було видано у зв'язку з тим, що Путін несе особисту відповідальність за незаконну депортацію українських дітей.