Постачання із Туреччини будуть мати вирішальне значення для виробництва боєприпасів калібру 155-м.

США ведуть переговори про збільшення закупівель вибухових речовин у Туреччині для нарощування виробництва артилерійських снарядів, оскільки союзники намагаються доставити вкрай необхідні боєприпаси в Україну, пише Bloomberg з посиланням на чиновників, знайомих з ходом переговорів.

Зазначається, що турецькі поставки тринітротолуолу, відомого як тротил, та нітрогуанідину, який використовується як пальне, будуть мати вирішальне значення для виробництва боєприпасів калібру 155-мм за стандартами НАТО – потенційно потроять виробництво.

За словами журналістів, дворічна війна в Україні спровокувала сплеск світового попиту на боєприпаси, а західні союзники намагаються постачати їх Києву, поповнюючи власні виснажені запаси. Сплеск попиту призвів до відставання у виконанні світових замовлень і створив навантаження на оборонні ланцюги постачання, особливо на такі компоненти, як тротил.

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Водночас Туреччина вже на шляху до того, щоб стати найбільшим продавцем артилерійських снарядів до США вже цього року.

У статті вказано, що укладення угоди з Анкарою також оголює крихкий баланс між союзниками по НАТО, відносини між якими загострилися через російське вторгнення і багатомісячну блокаду Туреччиною вступу Швеції до альянсу.

Президент Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати Білий дім 9 травня вперше з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена, оскільки обидва лідери налагоджують військові зв'язки. Схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО цього року розчистило шлях для Вашингтона до підписання угоди про продаж Анкарі американських військових літаків F-16, ракет і бомб на суму 23 мільярди доларів.

Партнерство у виробництві боєприпасів буде побудоване на цьому: наприкінці лютого Пентагон повідомив, що уклав контракт з General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на будівництво трьох ліній з виробництва металевих частин 155-мм снарядів в Техасі, в тому числі з турецькими субпідрядниками. Запуск заводу в Мескіті, штат Техас, запланований на червень.

Очікується, що виробничі лінії турецької оборонної компанії Repkon вироблятимуть близько 30% усіх 155-мм артилерійських снарядів американського виробництва до 2025 року. Крім того, Міністерство оборони закупило 116 000 боєприпасів у турецької компанії Arca Defense з поставкою цього року, і найближчим часом очікуються подальші закупівлі.

Зусилля США і Європи є частиною гонки, щоб наздогнати Москву, чия військова машина дозволила їй виробити або закупити, за деякими оцінками, 4 мільйони боєприпасів цього року. На противагу цьому, ЄС планує потроїти виробництво артилерійських снарядів до приблизно 1,4 мільйона одиниць.

Попит на зброю

Німецький виробник танкових запчастин Renk повідомив про рекордно високу кількість замовлень. Баварський виробник коробок передач і трансмісій для танків і фрегатів, 70% доходів якого припадає на військові замовлення, повідомив, про ріст замовлень у 2023 році майже на третину, до 1,3 млрд євро.

Європейський Союз виділив німецькому оборонному концерну Rheinmetall, який хоче побудувати завод в Україні, понад 130 мільйонів євро фінансування для збільшення виробництва боєприпасів.

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