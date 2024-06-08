Водночас речник Білого дому зазначив, що не надаватиме подробиць про речі, "які можуть ускладнити оборону України на полі бою".

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів з президентом США Джо Байденом у Парижі поділився дуже відвертою оцінкою ситуації на полі бою. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Укрінформ".

"Він поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається, а також тиску, який вони (в Україні) продовжують відчувати, особливо на сході, на Донбасі",- зауважив Кірбі.

При цьому він зазначив, що не надаватиме детальних подробиць розмови президентів та не говоритиме про речі, "які можуть ускладнити оборону України на полі бою".

Відео дня

Водночас, Кірбі підкреслив, що надані США пакети допомоги для ЗСУ вже дозволили українській стороні отримати певні переваги та змогли зашкодити просуванню російських військ, особливо в районі Харкова. Тим не менше, за його словами, потрібно ще докласти чималих зусиль, щоби відкинути росіян назад.

"І президент (Байден) запевнив президента Зеленського, що вони й надалі матимуть нашу підтримку",- зазначив речник Білого дому.

Зустріч Зеленського з Байденом - що відомо

Президент США Джо Байден вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським за піврічну затримку допомоги для України, а також запевнив, що США будуть виступати на стороні України.

Також Байден у Парижі 7 червня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 225 мільйонів доларів, до якого зокрема, увійдуть боєприпаси для HIMARS, зенітні ракети Stinger, а також ракети для ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: