Пєсков заявив, що Москва готова спілкуватися із Зеленським заради переговорів.

Кремль заявив, що контакти між США і Росією мали місце і нещодавно активізувалися - вперше Москва дала зрозуміти, що дві країни обговорюють потенційний план із припинення бойових дій в Україні.

Як пише The Wall Street Journal, висловлювання прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова прозвучали в момент, коли обидві країни демонструють дедалі більшу готовність до переговорів з метою припинення війни.

Зазначається, що Кремль неодноразово називав Зеленського "нелегітимним президентом", але Пєсков заявив, що Москва готова спілкуватися з ним заради переговорів. Зеленський, зі свого боку, заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із Путіним.

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"Підтвердження Кремлем контактів - це перший конкретний сигнал про прогрес у переговорах після кількох місяців невпевненості в здатності Трампа виконати свої обіцянки. Відсутність будь-яких підтверджених контактів між двома лідерами або планів зустрічі, до якої Трамп публічно закликав, змушувала спостерігачів гадати, як швидко можуть розпочатися будь-які потенційні переговори", - сказано в статті.

Важливо, що Трамп також виявляє дедалі більшу нетерплячість щодо Путіна. Він і його радники виношують плани щодо примусу Росії до поступок за допомогою посилення санкцій або зниження цін на основний російський експорт - нафту.

"Якщо переговори почнуться всерйоз, обидві сторони зіткнуться з безліччю гострих проблем, включно з питанням, чи збереже Росія всі українські території, які вона зайняла під час бойових дій, і чи отримає Москва якесь пом'якшення санкцій", - пишуть журналісти.

Зазначається, що майбутнє України не менш складне. Залишаються питання про те, як її впишуть у західну архітектуру безпеки і які гарантії їй буде надано, щоб переконатися, що Росія не нападе знову.

Можливість переговорів щодо України

Заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія готова домовлятися зі Сполученими Штатами Америки з питання війни в Україні "в режимі жорсткого торгу". Він заявив, що говорити будуть "з урахуванням реалій на землі":

При цьому Рябков підкреслив, що перший крок у "нормалізації відносин" між РФ і США нібито має зробити Вашингтон.

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