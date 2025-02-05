Рябков зазначив, що перший крок у "нормалізації відносин" між РФ і США нібито має зробити Вашингтон.

Росія готова домовлятися зі Сполученими Штатами Америки щодо питання війни в Україні "в режимі жорсткого торгу".

Таку заяву зробив заступник глави Міністерства закордонних справ країни-агресорки Сергій Рябков, повідомляє пропагандистське ЗМІ "Риа-Новости". Російський дипломат заявив, що говорити будуть "з урахуванням реалій на землі":

"Росія готова домовлятися зі США "в режимі жорсткого торгу" з урахуванням реалій на землі в ситуації навколо України, вибір за Трампом", – ідеться в повідомленні.

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Водночас Рябков підкреслив, що перший крок у "нормалізації відносин" між РФ і США нібито має зробити Вашингтон.

Війна РФ проти України: інші новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ знову збирається розмістити війська на території Білорусі і втягнути цю країну у війну. Він закликав міжнародних партнерів збільшити витрати на оборону і підтримати нашу країну, щоб зупинити російського правителя Путіна.

Крім того, за словами українського президента, найближчим часом Росії не вдасться витіснити ЗСУ з території Курської області. Зеленський зазначив, що коли справа дійде до дипломатичного врегулювання закінчення війни, "ми ще з вами почуємо, які умови будуть у росіян до України за Курським напрямком".

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