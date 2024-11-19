Відповідні заводи розташовані в Алтайському краї, Ростові-на-Дону, поблизу Москви, Санкт-Петербурга, а також у Пермі.

Росія веде будівництво на п’яти заводах з виробництва твердопаливних ракетних двигунів.

Як повідомляє Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS), про це свідчать супутникові знімки за цей рік. За словами співробітника інституту Фабіана Гінца, це будівництво може бути найамбітнішим розширенням військового виробництва РФ з часів СРСР.

Згідно з супутниковими знімками, роботи ведуться одразу на кількох об'єктах. Йдеться про модернізацію занедбаних радянських підприємств та спорудження нової інфраструктури. Відповідні заводи розташовані в Алтайському краї, Ростові-на-Дону, поблизу Москви, Санкт-Петербурга, а також у Пермі.

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"Така діяльність заслуговує на увагу, адже протягом останніх 30 років її не було. Лише у 2023 році, через три десятиліття після розпаду СРСР, було зафіксовано суттєві інвестиції у сфери розширення та модернізації", - розповів Гінц.

За його словами, зараз немає достовірної інформації про типи двигунів, які виробляються на території комплексу Бійськ II, що в Алтайському краї. Однак дані однієї з російських компаній вказують на те, що там виробляють двигуни для радянських балістичних та нових ракет "Булава", які здатні нести ядерну зброю.

"У розсекреченому документі ЦРУ згадується, що на цьому об'єкті могли виробляти верхню частину корпусу двигуна для ракетного комплексу Тополь", - додає співробітник IISS.

За даними інституту, твердосплавні ракетні системи займають центральне місце в стратегічному арсеналі Росії та її тактичній зброї наземного базування малої дальності. Країна-агресор широко застосовувала балістичні ракети малої дальності для атак на Україну, зокрема, "Іскандер-М", а також снаряди РСЗВ Торнадо-С", ракетні системи "С-300П та С-400.

"Більші композитні твердопаливні двигуни також використовуються у великій частині російських міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) і її новітніх балістичних ракет підводних човнів, які утворюють центральну основу стратегічного ядерного стримування Москви", - додається в повідомленні Інституту.

Оскільки до розробки та виробництв двигунів для однієї ракетної системи можуть бути залучені кілька заводів, це ускладнює визначення мети розширення заводів, а також приписування конкретного розширення певній ракетній програмі чи категорії ракет. Водночас імпорт Росією балістичних ракет з Ірану та Північної Кореї свідчить про те, що її виробництво недостатнє для задоволення власних потреб.

Війна в Україні - виробництво ракет у РФ

Наприкінці вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що близько 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які імпортує Росія, походять з Китаю і Гонконгу. Це допомагає Кремлю виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, щоб продовжувати війну проти України.

Як повідомляв УНІАН, певну частину ракет Х-101, які РФ застосувала під час удару 17 листопада, оснастили радянськими двигунами Р-95-300 замість штатних ТРДД-50А. Р-95-300 не виготовляють у Росії, тому можливо, що ці двигуни взяті з крилатих ракет Х-55. Останню розробили в кінці 1970-х – початку 1980-х.

РФ продовжує виробляти крилаті ракети з темпом приблизно дві одиниці на добу, таку оцінку дав військовий експерт Павло Нарожний.

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