Держсекретар заявив про серйозні занепокоєння США щодо підтримки КНР оборонної промислової бази Росії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї і після цього раптом сказав, що заяви Пекіна про мир в Україні не збігаються з діями.

Як пише Reuters, їхня зустріч відбулась в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Держсекретар заявив про серйозні занепокоєння США щодо підтримки КНР оборонної промислової бази Росії. Крім того, він порушив питання "небезпечних і дестабілізуючих дій" Пекіна в Південнокитайському морі.

За словами Блінкена, близько 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які імпортує агресор, походять з Китаю і Гонконгу. Це допомагає Кремлю виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, щоб продовжувати війну проти України.

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"Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче бачити припинення конфлікту, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають Путіну продовжувати агресію, це зовсім не узгоджується", - наголосив посадовець.

Ван Ї відповів, що Штати повинні припинити дискредитувати та підкидати докази проти Китаю, а також "накладати санкції без розбору та використовувати цей конфлікт для створення та заохочення конфронтації між різними таборами".

Війна в Україні - позиція Китаю

Раніше Ван Ї наголошував, що Китай не відмовиться від власних зусиль щодо досягнення миру в Україні. Також на засіданні Ради Безпеки ООН глава МЗС Китаю заявив, що Україна та Росія мають негайно припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.

Згодом стало відомо, що Китай разом з країнами Глобального Півдня планує створити платформу "Друзі Миру", яка буде направлена на "політичне врегулювання війни в Україні".

Попри це, нещодавно в Reuters повідомили, що Росія запустила в Китаї збройову програму з розроблення та виробництва ударних безпілотників дальнього радіусу дії для використання на війні проти України.

The Times днями написав, що Китай постачає Росії дрони для випробувань на війні в Україні.

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