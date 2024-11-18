Виробництво двигунів для крилатих ракет може бути слабким місцем сучасної Росії.

Певну частину ракет Х-101, які РФ застосувала під час удару 17 листопада, оснастили радянськими двигунами Р-95-300 замість штатних ТРДД-50А. Про це повідомляє Telegram-канал "‎Полковник ГШ"‎.

Експерти звернули увагу на те, що на фюзеляжах деяких ракет маркером було нанесеного відмітку про встановлення саме двигуна старого типу – "95-300". "Це перший зафіксований випадок такого симбіозу сучасної крилатої ракети рф та застарілого радянського двигуна", – говорять фахівці.

Вони зазначають, що Р-95-300 не виготовляють у Росії, тому можливо, що ці двигуни взяті з крилатих ракет Х-55. Останню розробили в кінці 1970-х – початку 1980-х. На озброєння її прийняли у 1983 році. Носіями Х-55 є стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160.

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Експерти вважають, що новий підхід демонструє труднощі, з якими стикаються росіяни під час виробництва двигунів для крилатих ракет.

Варто також додати, що раніше Р-95-300 вже помічали на керованих авіаційних ракетах типу Х-59 (МК, МК2). На відміну від Х-101 вони є ракетами класу "повітря-поверхня" середнього радіусу.

Ракета Х-101 – останні новини

Раніше повідомлялось, що ракета Х-101, якою росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у липні, містила західні комплектуючі. Також автори зазначали, що Москва виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабної війни.

Ще раніше спеціалісти з’ясували, що РФ почала споряджати свої Х-101 касетними суббоєприпасами. За їх словами, ракети нової версії представляють небезпеку навіть після того, як їх збили.

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