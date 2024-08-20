Канцлер поспішив запевнити, що "взагалі нічого" не може порушити обіцянки допомагати Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував дані про те, що Німеччина має намір скоротити підтримку України.

Виступаючи по телебаченню, Шольц заявив, що "взагалі нічого" не може порушити обіцянки Німеччини допомагати Україні. До того ж, він висловив здивування розмовами про те, що його країна нібито має намір скоротити військову допомогу Києву.

Канцлер анонсував, що на наступний рік уряд запланував спрямувати на військову підтримку України 4 млрд євро. Він зазначив, що ця сума більша, ніж виділяє будь-яка інша європейська країна.

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Крім того, Шольц нагадав, що, згідно з рішенням країн G7, Україна отримає 50 млрд євро кредиту, відсотки за яким фінансуватимуться за рахунок доходів від арештованих активів РФ. На ці гроші Київ зможе купити зброю, сказав канцлер.

Скорочення допомоги від Німеччини: що відомо

За даними газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, Німеччина різко скорочує витрати на військову допомогу Україні. Нібито Берлін уже припинив оплачувати ремонт німецької техніки, пошкодженої в Україні.

Крім того, у проекті бюджету на наступний рік витрати на Україну Берлін хоче скоротити вдвічі. Видання написало, що Шольц має намір перекласти ці витрати на заморожені російські активи, хоча цей механізм ще не запрацював.

Через це всередині німецького уряду виникли суперечки. Мінфін і Міноборони Німеччини перекладають провину один на одного.

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