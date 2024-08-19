Але проросійські партії навпаки радіють і закликають повністю обрізати допомогу Україні.

Усередині німецького уряду виникли суперечки через рішення скоротити військову допомогу Україні. Мінфін і Міноборони Німеччини перекладають провину один на одного, пише BILD із посиланням на свої джерела.

Як раніше повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, уже схвалена допомога на цей рік продовжує надходити в Україну, але нові позапланові заявки, наприклад, на закупівлю запчастин для зламаних танків, Мінфін Німеччини вже не затверджує.

На запит BILD у Мінфіні заявили, що "готові вивчити надання додаткових коштів у короткі строки", якщо про них буде "конкретно та прозоро повідомлено", але "міністерство фінансів поки що не отримало будь-якої конкретної доповіді щодо матеріальних потреб, тому ні розгляд, ні рішення не можуть бути здійснені". Однак джерела журналістів у німецькому уряді кажуть, що канцлер Олаф Шольц нібито прямо "заборонив" Міністерству оборони надсилати в Мінфін подібні фінансові запити про позапланову допомогу Україні.

Відео дня

У Міноборони кажуть, що через Мінфін Німеччина не змогла реалізувати понад 30 високопріоритетних поставок Україні на загальну суму 3,87 млрд євро. Зокрема йдеться про запчастини для техніки, артилерійські боєприпаси, дрони та бронетехніку.

Реакція німецьких політиків

Голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот від партії СДПН, що входить до правлячої коаліції, жорстко розкритикував зрив постачань зброї Україні та плани скоротити видатки на Україну в німецькому бюджеті наступного року.

"Українська армія вперше за кілька місяців знову перейшла в наступ, країні зараз потрібна повна підтримка її найважливішого військового союзника в Європі - Німеччини. Натомість дискусія про майбутнє фінансування військової допомоги має вигляд прихованого ухилення Німеччини від відповідальності. Ми не можемо поставити нашу безпеку в залежність від бюджетних обмежень", - цитує депутата видання Spiegel.

Була також чітка критика з боку опозиції. Приміром, депутат від ХДС Родеріх Кізеветтер заявив журналістам, що відмова від фінансування військової підтримки України з бюджету "де-факто означатиме, що Україна буде кинута".

Однак є серед німецьких політиків і протилежні думки. Так, доволі відома ліва популістка Сара Вагенкнехт, яка очолює політичний блок імені себе самої, закликала повністю припинити підтримку України у зв'язку з новими відкриттями про атаки на "Північний потік", пише Rheinische Post. Також вона хоче домагатися від України "компенсацій" за знищений "Північний потік".

Раніше Вагенкнехт уже неодноразово виступала за припинення допомоги Україні, скасування санкцій проти Росії та за відмову від втручання в конфлікти між країнами. Партію "Альянс Сари Вагенкнехт" вважають аналогом правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (теж симпатизує Росії), але тільки з лівого боку політичного спектра.

Німеччина знижує допомогу Україні

Як писав УНІАН, Німеччина різко скорочує витрати на військову допомогу Україні. Так, за даними газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, Берлін уже припинив оплачувати позапланові екстрені заявки (наприклад, на ремонт німецької техніки, пошкодженої в Україні) і постачає тільки те, що спочатку було передбачено в бюджеті.

Крім того, у проекті бюджету на наступний рік витрати на Україну Берлін хоче скоротити вдвічі. А в наступні роки ще більше. Стверджується, що канцлер Шольц має твердий намір перекласти ці витрати на фінансування за рахунок заморожених російських активів, хоча цей механізм ще не запрацював, і сумнівно, що запрацює.

В українському МЗС журналістів звинуватили в маніпуляціях, оскільки німецький бюджет ще не затверджено. Також у МЗС заперечують фактичне скорочення поставок, про яке пише німецька преса.

Вас також можуть зацікавити новини: