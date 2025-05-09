Китайський лідер уперше особисто виклав принципи угоди про припинення війни.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у розмові з Володимиром Путіним заявив про необхідність досягнення "справедливої" мирної угоди для припинення війни в Україні.

Як пише Bloomberg, під час бесіди з Путіним Сі наголосив, що сподівається на досягнення "справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, яку ухвалять усі залучені сторони", і яка може бути досягнута шляхом діалогу.

"Хоча Сі не став детально розповідати про те, який вигляд має мати можлива угода, однак це перший випадок, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди про припинення війни з Кремлем", - зазначає видання.

Відео дня

Висловлювання Сі прозвучали після того, як Трамп заявив, що для нього було б "природно" попросити Китай допомогти в укладенні угоди між Україною і Росією.

При цьому Bloomberg вказує, що заяви китайського лідера стали останнім кроком у його балансуванні на шляху до налагодження зв'язків з Європою в умовах фактичного торгового ембарго з боку США.

Сі Циньпін і війна в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що деякі оглядачі розглядають візит Сі Цзіньпіна до Москви як спосіб показати, що новий альянс автократій сформовано. Це демонстрація сили на тлі розвалу єдності Заходу.

Також повідомлялося, що Путін і Сі Цзіньпін зробили знущальну заяву про Україну. У ній повідомляється, що для "довгострокового врегулювання української кризи" необхідно усунути її "першопричини".

Вас також можуть зацікавити новини: