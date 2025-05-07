Доки Трамп зосереджено розвалює НАТО і Захід як такий, на Сході формується нова агресивна коаліція.

Китайський диктатор Сі Цзіньпін буде головним гостем на ретельно зрежисованому військовому параді в Москві на 9 травня. Про це пише CNN, аналізуючи російські приготування до Дня перемоги.

Китайський лідер має прибути до Москви у найближчі години в межах чотириденного державного візиту, аби "поглибити взаємну довіру" з Путіним на тлі святкових заходів у Росії.

Як зазначає автор публікації, присутність Сі в Москві на тлі чвар у західному таборі, спричинених Трампом, знаменує собою яскраву демонстрацію єдності між двома автократами та їхніми країнами.

Відео дня

У статті, опублікованій у російських державних ЗМІ перед поїздкою, авторство якої належить Сі Цзіньпіну, йдеться, що обидві країни повинні "рішуче протистояти всім формам гегемонізму та політики сили" та "опиратися будь-яким спробам втрутитися в їхню дружбу або підірвати її".

Очікується, що серед інших лідерів на 9 травня до Москви приїдуть президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, президент В'єтнаму То Лам та лідер Білорусі Олександр Лукашенко. У самому параді також візьмуть участь військовослужбовці почесної варти Народно-визвольної армії Китаю.

Загалом це вже третій візит Сі до Росії від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Новий візит відбувається на тлі торговельної війни між США і Китаєм, і Пекін потребує зміцнення дружніх стосунків – і торговельних партнерств – з іншими країнами, включаючи Росію.

"Зараз… між Китаєм та Росією з’явилося більше стимулів для створення чіткого уявлення про їхню згуртованість. Враховуючи турбулентність, спричинену політикою Вашингтона у світі, Китай і Росія сигналізуватимуть про те, що … деамериканізація вже триває. Вони … публічно та відкрито закликатимуть до більшої підтримки проти односторонності та гегемонізму США", – сказала Юнь Сун, директорка китайської програми вашингтонського аналітичного центру Stimson Center.

І це відбувається на тлі того, як Росія веде криваву загарбницьку війну в Європі, а Пекін посилює свою повзучу агресію в Південно-Китайському морі та проти Тайваню.

Політика Китаю: останні новини

Як писав УНІАН, американські військові бояться, що вже у найближчі роки військова спроможність Китаю перевершить можливості армії США. Тоді захистити Тайвань Америка вже не зможе.

Однак існує і альтернативна думка. Останніми роками Пекін проводить постійні чистки серед найвищого армійського керівництва. Це може вказувати на відсутність довіри до армії у політичного керівництва країни. А отже, це різко зменшує ймовірність будь-якої військової авантюри з боку Китаю.

Вас також можуть зацікавити новини: