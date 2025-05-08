Диктатори підкреслюють, що не можна захищати себе, шкодячи іншим - а саме цим зараз зайнята Росія в Україні.

Росія і Китай вимагають усунути "першопричини" війни в Україні. Про це йдеться у спільній заяві, підписаній Володимиром Путіним і Сі Циньпіном.

"Росія і Китай підтримують усі зусилля, що сприяють встановленню миру в Україні. Москва і Пекін переконані, що для довгострокового врегулювання української кризи необхідно усунути її першопричини", - цитує документ російське інформагентство "РИА Новости".

При цьому сторони замовчують, що війна в Україні розпочалася з ініціативи російської сторони, порушуючи всі міжнародні правила і міждержавні зобов'язання самої Росії.

Відео дня

Також два диктатори заявили, що держави не повинні забезпечувати власну безпеку "за рахунок і на шкоду безпеці інших країн".

Як це узгоджується з російською "СВО" на території України, Путін і Сі знову-таки промовчали.

Російсько-китайський альянс

Як писав УНІАН, деякі оглядачі розглядають візит Сі Цзіньпіна до Москви як спосіб показати, що новий альянс автократій сформовано. Це демонстрація сили на тлі розвалу єдності Заходу.

Водночас між Москвою і Пекіном далеко не все так гладко, як вони намагаються показати. За деякою інформацією, Китай дедалі більше роздратований зближенням Росії з Північною Кореєю.

Вас також можуть зацікавити новини: