'Ніхто не може змусити Україну здатися': глава МЗС відповів на випади Трампа

Він наголосив, що український народ та його президент відмовилися піддатися тиску Путіна.

Ніхто не може змусити Україну здатися, ми відстоїмо право на існування. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X.

За його словами, Україна витримала найжахливішу військову атаку в сучасній історії Європи та три роки тотальної війни.

"Український народ та його президент Володимир Зеленський відмовилися піддатися тиску Путіна. Ніхто не може змусити Україну здатися. Ми будемо відстоювати своє право на існування", - зазначив очільник МЗС.

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Критика Трампа на адресу Зеленського

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп звинуватив президента України у розбазарюванні американської допомоги та у створенні диктатури.

При цьому він повторив раніше вже спростовані неправдиві розрахунки про те, що США начебто витратили на підтримку України на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа.

Разом з тим Трамп знову зачепив тему виборів в Україні, поставивши їх відсутністю під час війни у провину Зеленському.

"Він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, що у нього добре виходить - це грати на Байдені "як на скрипці". Диктатор без виборів", - написав американський президент.

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