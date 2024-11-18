Кремль не змінював умови, які необхідно втілити у життя, щоб припинилися бойові дії, стверджує спікер диктатора.

Російські окупанти нібито не хочуть того, щоб війна в Україні була "заморожена".

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловився про ідею щодо "заморожування" бойових дій по лінії фронту. Позицією Кремля він поділився під час спілкування з пропагандистами.

"Варіант заморозки по лінії бойового зіткнення, звичайно, він апріорі неприйнятний для Російської Федерації", - заявив він.

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Спікер ватажка росіян додав, що керівництво Росії не змінювало умови, які необхідно втілити у життя, щоб припинилися бої:

"Умови сформульовані президентом Путіним, вони повністю зберігають свою актуальність. Це те, що потрібно зробити для того, щоб бойові дії були зупинені".

У центрі уваги війна в Україні - що повідомлялося

Агентство Bloomberg у середині листопада дізналося, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує запропонувати свій "мирний план" для завершення війни в Україні. За відомостями журналістів, план, зокрема, передбачає створення на Донбасі демілітаризованої зони і відмову Києва від вступу в НАТО щонайменше на 10 років.

Влітку Володимир Путін напередодні першого саміту миру, який відбувся у Швейцарії за ініціативою Києва, назвав умови нібито для припинення бойових дій Україні. Зокрема, він зажадав, щоб українська сторона відмовилася від своїх чотирьох областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Київ не раз наголошував, що від своєї землі не відмовиться.

У середині жовтня президент Володимир Зеленський у Верховній Раді вперше представив українцям свій план перемоги над Росією. Перший пункт документа - надання Україні запрошення до лав країн-членів НАТО.

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