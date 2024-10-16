Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді України та презентував народним депутатам і громадянам план перемоги у війні проти Росії.

16 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради України, щоб представити план перемоги - це пункти воєнного, економічного і політичного характеру, які допоможуть здобути перемогу у війні, розпочатій Росією 24 лютого 2022 року.

Під час свого виступу Зеленський заявив, що план перемоги складається з 5 пунктів і трьох таємних додатків. За словами президента, кожні пункти конкретно відповідають за часом. Перші чотири з них відносяться до воєнного часу, тоді як останній - стосовно питання безпеки - відповідає за час після закінчення війни, щоб не допустити повторного вторгнення.

Пункт 1 - Геополітика

У першому пункті пропонується надіслати Україні запрошення до НАТО.

Відео дня

"Факт запрошення України до НАТО може стати дійсно фундаментальним миром. Тому що членство в НАТО це питання подальшого, а не нинішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні", - заявив Зеленський.

Пункт 2 - Оборона

Другий пункт містить чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати таку силу наших воїнів. А завдяки Курській операції, за словами Зеленського, Україна побачила, що Володимир Путін не має достатньо сил, щоб триматися, коли ЗСУ "тисне".

Пункт 3 - Стримування

Третій пункт має таємний додаток, який було передано США та лідерам деяких європейських держав. Крім того, Зеленський пояснив, що додаток отримають ще деякі держави, які можуть наповнити зміст дуже відомої світу "концепції стримування".

Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний стримувальний пакет, який буде достатнім для захисту України від будь-якої військової загрози з боку Росії.

"Коли Росія знає, що відповідь буде, і розуміє, якою це буде відповідь, вони обирають переговори і стабільне співіснування. Навіть зі стратегічними противниками. І ми знаємо ці приклади", - зазначив президент.

Пункт 4 - Економіка

Четвертий пункт теж має таємний додаток, який передається лише певним партнерам.

"В Україні зосереджені природні ресурси, зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ", - сказав президент.

Він наголосив, що ця угода органічно доповнить і посилить наявну систему економічного тиску на Росію - а саме всі наявні санкції проти РФ, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту до Росії та інші заходи тиску.

Пункт 5 - Безпека

П'ятий пункт, який розрахований на повоєнний час, пропонує, у разі згоди партнерів, замінити окремі контингенти збройних сил Сполучених Штатів Америки, що дислоковані в Європі, на українських воїнів ЗСУ.

"Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього Альянсу та гарантувати безпеку всій Європі. Це гідна місія для наших героїв", - сказав Зеленський.

План перемоги - що відомо

На сьогодні Україна представила план перемоги керівництву Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції.

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський представить план перемоги України на саміті Євросоюзу. Це відбудеться 17-18 жовтня. Жозеп Боррель зазначив, що Україну необхідно продовжувати посилювати і політичним, і військовим шляхом, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів на прийнятних умовах.

Крім того, Україна чекає на конкретний "фідбек" від партнерів на свій План перемоги. "Наші партнери розуміють логіку цього плану. Було б, мені здається, не зовсім реально, якби ми миттєво отримали якусь відповідь, тому що нам же відповідь потрібна дуже конкретна", - заявив Андрій Єрмак.

Вас також можуть зацікавити новини: