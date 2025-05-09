У Кремлі вважають, що у Трампа починають розуміти російські вимоги щодо України

США починають розуміти позицію Росії з ключових питань, включно з війною проти України. Однак у Кремля залишаються деякі питання.

Таку заяву зробив помічник Кремля і колишній посол Росії в США Юрій Ушаков. "Очевидно, що є розуміння того, чого ми намагаємося досягти в результаті цієї ситуації", - сказав він, пише Reuters.

"І якоюсь мірою наші вимоги, наші думки, наші пропозиції беруться до уваги. Не всі з них. Але процес триває", - додав експосол РФ у США.

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Ушаков вказав на потепління відносин із Вашингтоном і заявив, що президент США Дональд Трамп пом'якшив позицію попередньої адміністрації президента Джо Байдена щодо РФ, особливо щодо російського вторгнення в Україну.

"Деякі коментарі офіційних осіб США, таких як спецпредставник Трампа Стів Віткофф, іноді, здавалося, повторюють кремлівські наративи", - написало видання.

Щоправда, Ушаков визнав, що кожна сторона, ймовірно, не зовсім задоволена тим, що говорить інша.

"Так, ми, ймовірно, розчарували їх у тому чи іншому. Вони також розчарували нас. Можливо, більше, ніж ми розчарували їх", - сказав Ушаков.

Вимоги РФ щодо України

Російський диктатор Володимир Путін вимагає віддати йому чотири області України, також він хоче вирішити так звані корінні причини конфлікту, включно з відмовою навіть від ідеї вступу України до НАТО і "денацифікацією" українських лідерів.

Буквально вчора ввечері віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що позиція США полягає в небажанні розпаду України.

"Ми хочемо, щоб Україна залишалася суверенною державою. Росія не може розраховувати на те, що їй дадуть територію, яку вона навіть не завоювала. І це одна з речей, які вони заклали в початковий мирний план", - сказав Венс.

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