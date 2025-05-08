За його словами, США вийдуть із переговорів щодо України, якщо Росія не вестиме їх сумлінно.

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що позиція США полягає в небажанні розпаду України. Про це він заявив в ефірі Fox News.

"Наша позиція така, що ми не хочемо розпаду України. Ми, очевидно, хочемо, щоб Україна залишалася суверенною державою. Але Росія не може розраховувати на те, що їй дадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала. І це одна з речей, які вони заклали в той початковий мирний план", - зазначив Венс.

Крім того, віцепрезидент США підкреслив готовність Вашингтона вийти з переговорного процесу щодо України, якщо буде встановлено недобросовісну поведінку з боку Росії.

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"Ми знали, що росіяни проситимуть більше, ніж ми можемо запропонувати... Мене б турбувало, якби ми дійшли висновку, що росіяни ведуть переговори недобросовісно. І якщо це станеться, так, ми вийдемо з переговорів", - заявив Венс.

Він також висловив думку, що бажання України щодо припинення вогню може бути пов'язане зі складною ситуацією на фронті.

"Ми можемо тільки привести цих хлопців до колодязя, ми не можемо змусити їх пити", - сказав політик.

Венс додав, що США "продовжуватимуть працювати, доки не зрозуміють, що подальший прогрес неможливий".

"Нам потрібно спробувати зблизити позиції сторін, щоб досягти міцного миру. Поки що ми до цього не дійшли", - зазначив віце-президент США.

Переговори щодо України - позиція США

Президент США Дональд Трамп сказав, що Китай може посприяти в досягненні миру між Україною і Росією.

"Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням. Ми дуже стараємося, і я думаю, що ми близькі до цього", - додав він.

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлол заявив, що Україна погодилася на всеосяжне перемир'я з Росією, запропоноване США. Він зазначив, що Україна погодилася на припинення вогню з безліччю умов, деякі з яких Києву не подобаються. Натомість Росія фактично відхилила ініціативу США.

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