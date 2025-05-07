І для росіян, і для українців "дуже важливо почати спілкуватися один з одним", вважає віцепрезидент США.

Українцям і росіянам дуже важливо почати спілкуватися між собою. Про це у середу, 7 травня, заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс.

За його словами, США хочуть, щоб українці і росіяни домовилися "про деякі основні принципи того, як сісти і поговорити один з одним".

"Крок, який ми хотіли б зробити просто зараз, полягає в тому, щоб і росіяни, і українці фактично домовилися про деякі основні принципи того, як сісти і поговорити один з одним. Очевидно, Сполучені Штати раді брати участь у цих розмовах", - зазначив віцепрезидент США.

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Він підкреслив, що і для росіян, і для українців "дуже важливо почати спілкуватися один з одним".

"Ми вважаємо, що це наступний великий крок, який ми хотіли б зробити", - підсумував Венс.

Інші заяви віцепрезидента США Венса

Як повідомляв раніше УНІАН, Венс також заявив, що Росія вимагає "занадто багато" в рамках мирних переговорів про завершення війни в Україні. Він наголосив, що, як і президент США Дональд Трамп, засуджує повномасштабне вторгнення, однак акцентував, що щоб "закінчити конфлікт, потрібно розуміти, з якої позиції діє інша сторона".

Віцепрезидент США сказав, що не обов’язково погоджуватися з вимогами, які ставлять росіяни для закінчення війни, мовляв, "саме так і проходять переговори".

Венс додав, що українці відіграють велику роль у переговорах. За його словами, "вони є принаймні однією зі сторін прямого конфлікту, і ми маємо запитати: що потрібно українцям, щоб довести цей конфлікт до успішного завершення?".

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