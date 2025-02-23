Цей документ має велику підтримку серед партнерів, додав очільник українського МЗС.

Проєкт резолюції ООН, що підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України та засуджує агресію Росії не відкликається українською стороною

Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Форумі "Україна. Рік 2025".

Він нагадав, що Україна ініціювала в Генасамблеї ООН відповідний проєкт резолюції. За його словами, була значна підтримка держав- однодумців цього проєкту на момент подання. "Тут більше про принципи – українська резолюція це про підтримку територіальної цілісності і суверенітету, про підтримку міжнародного права, про підтримку статуту ООН", - наголосив Сибіга.

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При цьому нагадав, що в п’ятницю США поінформувала про внесення своєї резолюції до 3 роковини повномасштабного вторгнення. "Це не взаємовиключні процеси. тому, що українська резолюція фокусується саме на цій даті, на послідовній позиції, яка фіксувалася на майданчику ООН, починаючи від повномасштабного вторгнення", - сказав Сибіга.

Міністр наголосив, що дипломатичний процес ще триває і за ці півтори доби провів 22 телефонні розмови і також мав комунікації з партнерами. "Ми маємо тверду підтримку всіх наших партнерів і наша резолюція буде винесена на голосування у зал Генасамблеї", - сказав Сибіга.

Альтернативний проєкт резолюції

Як повідомляв УНІАН, США висувають альтернативну резолюцію ООН щодо України, протиставляючи її європейському проєкту.

Цей документ фактично конкурує з текстом, який Україна та її європейські союзники планують винести на голосування Генеральної Асамблеї ООН.

Україну закликали відкликати свій проєкт резолюції, дезасуджується агресія Росії.

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