Проєкт резолюції ООН, що підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України та засуджує агресію Росії не відкликається українською стороною
Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Форумі "Україна. Рік 2025".
Він нагадав, що Україна ініціювала в Генасамблеї ООН відповідний проєкт резолюції. За його словами, була значна підтримка держав- однодумців цього проєкту на момент подання. "Тут більше про принципи – українська резолюція це про підтримку територіальної цілісності і суверенітету, про підтримку міжнародного права, про підтримку статуту ООН", - наголосив Сибіга.
При цьому нагадав, що в п’ятницю США поінформувала про внесення своєї резолюції до 3 роковини повномасштабного вторгнення. "Це не взаємовиключні процеси. тому, що українська резолюція фокусується саме на цій даті, на послідовній позиції, яка фіксувалася на майданчику ООН, починаючи від повномасштабного вторгнення", - сказав Сибіга.
Міністр наголосив, що дипломатичний процес ще триває і за ці півтори доби провів 22 телефонні розмови і також мав комунікації з партнерами. "Ми маємо тверду підтримку всіх наших партнерів і наша резолюція буде винесена на голосування у зал Генасамблеї", - сказав Сибіга.
Альтернативний проєкт резолюції
Як повідомляв УНІАН, США висувають альтернативну резолюцію ООН щодо України, протиставляючи її європейському проєкту.
Цей документ фактично конкурує з текстом, який Україна та її європейські союзники планують винести на голосування Генеральної Асамблеї ООН.
Україну закликали відкликати свій проєкт резолюції, дезасуджується агресія Росії.