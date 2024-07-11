Якщо Україна програє війну, то це не принесе мир, а принесе російську окупацію, тому НАТО буде підтримувати Україну і домагатися справедливого миру для неї.
Про це у Вашингтоні сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг. Як повідомляє Голос Америки, особливу увагу під час зустрічі з журналістами глава альянсу приділив питанням всебічної допомоги Україні.
Він назвав Китай "пособником" і навіть "помічником" російської агресії, оскільки він надає військово-технічну допомогу РФ, що дозволяє Кремлю так довго вести цю війну. Столтенберг зазначив, що НАТО надіслало чіткий сигнал Китаю про те, що така роль Пекіна неприпустима.
"Сигнал, посланий НАТО з цього саміту, дуже сильний і дуже чіткий, і ми чітко визначаємо відповідальність Китаю, коли йдеться про його сприяння війні з РФ", - підкреслив генсек.
Водночас Столтенберг сказав, що якщо Китай почне постачати РФ безпосередньо зброю і військову техніку, то це викличе велику заклопотаність на Заході. Він натякнув, що проти Китаю в такому разі можуть бути введені санкції, які завдадуть йому, зокрема, репутаційної шкоди.
Столтенберг ще раз підкреслив, що альянс націлений на те, щоб у майбутньому Україна увійшла до НАТО.
Нагадаємо, Столтенберг заявив, що лідери НАТО узгодять пакет допомоги Україні, до якого ввійде створення центру командування в Німеччині, двосторонні угоди з безпеки з країнами-союзниками, новий пакет військової підтримки і робота над сумісністю.
Саміт НАТО у Вашингтоні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, чого Україні очікувати від саміту НАТО у США. За його словами, він очікує від глав держав і урядів узгодження істотного пакета допомоги Києву.
10 липня стало відомо, що союзники по НАТО нададуть українській державі додаткові стратегічні системи ППО.