Сійярто також розкритикував зміну критеріїв хорошого союзника по НАТО.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що членство України в НАТО не є можливим через ризик прямого конфлікту з Росією.

"Він наголосив на суперечності в підході НАТО, зазначивши, що, хоча деякі лідери пропонують тісніші зв'язки, вони знають, що повноправне членство неможливе", – написав у соцмережі Х речник угорського уряду Золтан Ковач.

Крім того, Сіярто наголосив, що Угорщина погодилася на декларацію саміту НАТО тільки за умови, що рішення про майбутнє членство України має бути ухвалене всіма державами-членами Альянсу одноголосно.

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"Він також розкритикував зміну критеріїв хорошого союзника по НАТО, які тепер, схоже, включають підтримку України, а не фокус на колективній обороні та внутрішній силі", – йдеться в повідомленні.

Членство України в НАТО: останні заяви

Країни НАТО погодили текст підсумкової декларації саміту у Вашингтоні. Зокрема, там ідеться про те, союзники по Альянсу візьмуть на себе зобов'язання підтримувати Україну на шляху до НАТО, пише Reuters. Крім того, у тексті підтверджується, що НАТО "буде в змозі надіслати Україні запрошення приєднатися до альянсу, коли союзники погодяться і будуть виконані умови".

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на Публічному форумі НАТО в рамках саміту у Вашингтоні, натякнув, що членству України в Альянсі має передувати припинення війни.

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