Допомога Росії від інших держав має незаконний характер, оскільки Кремль порушив міжнародне право, напавши на Україну.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю південнокорейському агентству Yonhap. Він додав, що НАТО буде тільки вітати рішення Сеула про виділення Україні летальної зброї.
Зокрема, Столтенберг сказав, що НАТО вітатиме "будь-яку серйозну підтримку" України з боку Південної Кореї.
"У Південної Кореї є розвинена оборонна промисловість, великі обсяги боєприпасів і всього того, що потрібно Україні. Але, звичайно, Південна Корея має ухвалювати ці рішення", - зазначив Столтенберг.
При цьому генсек заявив, що не варто проводити будь-які моральні паралелі між допомогою РФ з боку КНДР і допомогою Україні з боку Південної Кореї. Він пояснив, що допомога Росії має незаконний характер, оскільки Москва порушила міжнародне право, коли почала війну проти України.
"Допомога Україні, яка захищає себе, має законний характер", - зазначив він.
Як КНДР допомагає Росії
19 червня 2024 року Путін і Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.
20 червня у президента Південної Кореї засудили цю угоду. У відповідь Сеул перегляне питання про надання зброї Україні, щоб допомогти країні протистояти російській агресії.