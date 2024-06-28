Він сказав, що НАТО підтримає цей крок.

Допомога Росії від інших держав має незаконний характер, оскільки Кремль порушив міжнародне право, напавши на Україну.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю південнокорейському агентству Yonhap. Він додав, що НАТО буде тільки вітати рішення Сеула про виділення Україні летальної зброї.

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Зокрема, Столтенберг сказав, що НАТО вітатиме "будь-яку серйозну підтримку" України з боку Південної Кореї.

"У Південної Кореї є розвинена оборонна промисловість, великі обсяги боєприпасів і всього того, що потрібно Україні. Але, звичайно, Південна Корея має ухвалювати ці рішення", - зазначив Столтенберг.

При цьому генсек заявив, що не варто проводити будь-які моральні паралелі між допомогою РФ з боку КНДР і допомогою Україні з боку Південної Кореї. Він пояснив, що допомога Росії має незаконний характер, оскільки Москва порушила міжнародне право, коли почала війну проти України.

"Допомога Україні, яка захищає себе, має законний характер", - зазначив він.

Як КНДР допомагає Росії

19 червня 2024 року Путін і Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

20 червня у президента Південної Кореї засудили цю угоду. У відповідь Сеул перегляне питання про надання зброї Україні, щоб допомогти країні протистояти російській агресії.

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