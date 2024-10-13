Водночас він запевняє, що союзники не закривали очі на російську загрозу.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що ненадання Україні значної військової підтримки полегшила Росії повномасштабне вторгнення.

В інтерв'ю Spiegel він заявив, що це має стати для всіх партнерів уроком на майбутнє. "Ми інвестуємо в нашу військову силу не для того, щоб вести війну, а щоб запобігти їй. Інакше не тільки Росія, але й ніхто не сприйматиме нас серйозно", - додав екс-генсек.

За його словами, країни Північноатлантичного Альянсу бачили, що кремлівський правитель Путін стає дедалі агресивнішим, тому після незаконної анексії Криму зміцнили оборону. "Вперше після закінчення холодної війни ми розгорнули бойові війська на східному фланзі Альянсу. Тому ми аж ніяк не закривали очі", - додав екс-генсек.

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Водночас Столтенберг досі вважає стратегію колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо Росії правильною:

"Було правильно спробувати побудувати кращі відносини з Росією після холодної війни. Навіть після анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі ми продовжували зустрічатися в Раді НАТО-Росія. Останній раз у січні 2022 року".

Відставка Столтенберга

Нагадаємо, що він обіймав посаду генсека НАТО з 2014 року. 1 жовтня його змінив колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

В одному з нещодавних інтерв'ю Столтенберг сказав, що недооцінив президента України Володимира Зеленського, оскільки не міг уявити, що той стане військовим лідером.

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