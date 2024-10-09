Миттєве закінчення війни пропонує Трамп.

Дональд Трамп обіцяє закінчити війну в Україні за 24 години після того, як виграє вибори. Єдиний варіант укластися в такий строк – це оголосити про капітуляцію, заявив в інтерв’ю Politico колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг.

На його думку, неймовірні обіцянки, які роздає Трамп щодо закінчення війни в Україні, підривають ті зусилля яких докладає Захід, аби Київ перебував в найкращій стратегічній і військовій позиції перед початком переговорів.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але ми також знаємо, що найшвидший спосіб закінчити війну – це програти війну. Але миру це не принесе. Це принесе окупацію України", – наголосив Столтенберг.

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За його словами, війна має закінчитися так, аби Україна залишилася суверенною, незалежною державою. Колишній генсек НАТО вважає, що єдиний спосіб досягти цього – переконати Росію, що вона не зможе досягти своїх цілей на полі бою.

"Я не вірю, що ми можемо змінити думку Путіна, але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунок, що він усвідомлює, що ціна продовження війни є занадто високою. Це моє послання до Сполучених Штатів, і це також те, що ми всі повинні дуже чітко донести до Сполучених Штатів після виборів", – сказав Столтенберг.

Позиція Трампа по Україні

Як писав УНІАН, Дональд Трамп неодноразово повторював тезу про те, що може закінчити війну в Україні за 24 години – навіть до вступу в повноваження, якщо переможе на виборах. Зазвичай він не розкриває деталей свого плану, обмежуючись лише згадками своїх хороших стосунків з Путіним.

Наприкінці вересня Трамп вперше з часів свого президентства зустрівся з Володимиром Зеленським. Після цієї зустрічі він пообіцяв, що домагатиметься справедливого закінчення війни, хоча раніше таких уточнень він ніколи не робив.

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