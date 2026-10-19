Трамп оголосив про заплановану зустріч з Путіним і Сі Цзіньпіном щодо України

Президент США зазначив, що не має наміру переривати переговори з РФ щодо України просто посеред процесу.

Президент США Дональд Трамп анонсував трьохсторонню зустріч з очільником Кремля та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це він повідомив журналістам.

"Ми ведемо переговори з Путіним щодо України, тож я не маю наміру переривати їх просто посеред процесу", - додав президент США.

За словами Трампа, Росія поводилася адекватно щодо України. Також він зазначив, що Путін не втручається у справи Ірану.

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"Це добре, адже ми завдаємо Ірану дуже сильних ударів. Наскільки ми бачимо, Росія нічого не зробила в Ірані, і я вважаю це дуже позитивним", - заявив він.

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