У Кремлі висловилися щодо можливої зустрічі Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном

Прес-секретар Путіна заявив, що США продовжують свої посередницькі миротворчі зусилля з врегулювання війни в Україні.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що тема можливої зустрічі глави РФ Володимира Путіна, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа згадувалася, але поки що жодних конкретних домовленостей немає. Його слова цитують російські ЗМІ.

Пєсков зазначив, що Путін, Сі Цзіньпін і Трамп можуть відвідати майбутній саміт у Китаї. Однак, за його словами, конкретних пропозицій щодо зустрічі лідерів трьох країн поки що немає.

Також прес-секретар Путіна заявив, що США продовжують свої посередницькі миротворчі зусилля щодо врегулювання війни в Україні. Він запевнив, що Москва нібито "високо цінує" ці зусилля.

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Крім того, Пєсков висловився щодо мирного переговорного процесу. Він заявив, що остаточне врегулювання війни в Україні неможливе без участі представників української сторони.

"Остаточне врегулювання конфлікту в Україні без участі когось із Києва, хто готовий взяти на себе відповідальність, неможливе", – сказав Пєсков.

Можлива зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна – що відомо

Раніше державний секретар США Марко Рубіо прокоментував можливу зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї для обговорення шляхів припинення війни. За його словами, переговори про таку зустріч уже велися, однак він не зміг підтвердити, чи узгоджена вона остаточно.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що зустріч лідерів США, Китаю та РФ без участі України лише спонукатиме ініціатора війни Володимира Путіна продовжувати війну. Він зазначив, що запрошення Путіна на зустріч із Трампом і Сі Цзіньпіном "лише підживлювало б його манію величі та надавало б йому ваги, якої він не заслуговує".

Сібіга підкреслив, що Україна наполягає на проведенні тристоронньої зустрічі між українською, російською та американською сторонами.

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