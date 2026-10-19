Трамп, Путін і Сі можуть зустрітись для переговорів щодо України: Рубіо розкрив деталі

Марко Рубіо заявив про ризик поширення війни на інші країни та прокоментував можливу зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна й Сі Цзіньпіна.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон прагне завершення війни між Україною та Росією, наголосивши на ризиках її подальшої ескалації. Так він прокоментував можливу зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна для обговорення шляхів припинення конфлікту, пише Reuters.

За словами Рубіо, переговори про таку зустріч уже велися, однак він не зміг підтвердити, чи узгодили її остаточно.

"Були розмови про зустріч. Я не знаю, чи її вже узгоджено, але президент чітко заявив. Він хотів би, щоб війна в Україні та Росії закінчилася", – сказав державний секретар США журналістам під час візиту до Узбекистану в понеділок.

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Він також підкреслив, що Сполучені Штати не бачать позитивних наслідків війни та стурбовані можливістю її поширення на інші держави.

"Ми не бачимо нічого доброго в цій війні. Ми бачимо багато її недоліків, зокрема цілком реальний ризик ескалації та поширення цієї речі... в іншу країну через невдалу диверсійну атаку, через безпілотники, які потрапляють під дію засобів радіоелектронної боротьби, і вони потрапляють у сусідню країну", – зазначив Рубіо.

Переговори та дії Вашингтона

Нагадаємо, Марко Рубіо прибув до Самарканда в неділю ввечері, щоб зустрітися з високопосадовцями країн формату C5+1. До цієї групи входять США, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Туркменістан. У листопаді минулого року Дональд Трамп приймав лідерів п'яти центральноазійських держав у Білому домі.

Тим часом Сполучені Штати продовжують намагатися сприяти укладенню мирної угоди між Україною та Росією. Водночас Трамп уклав із Росією угоду щодо імпорту дизельного палива та скасував частину санкцій проти Москви. За його словами, такі кроки мають допомогти утримати Кремль за столом переговорів.

Ці рішення розкритикував президент України Володимир Зеленський. На тлі дипломатичних зусиль російські війська продовжують завдавати ударів по українських містах.

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