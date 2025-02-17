Президент США зазначив, що президент України Володимир Зеленський "теж хоче покласти цьому край".

Президент США Дональд Трамп сказав, що президент Росії Володимир Путін "хоче припинити війну" і відкинув припущення, що амбіції російського лідера можуть простягатися за межі кордонів України.

"Я думаю, він хоче припинити війну. Я це розумію. Ми говорили довго і наполегливо. Стів Віткофф був із ним дуже довго, близько трьох годин. Я думаю, він хоче припинити війну", - сказав Трамп журналістам, коли його запитали, чого, на його думку, хоче Путін, пише The Hill.

Він заявив, що "у них велика, потужна військова машина".

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"Ви розумієте це. І вони перемогли Гітлера, і вони перемогли Наполеона. Знаєте, вони воюють уже давно. Вони робили це раніше... але я думаю, він хотів би припинити війну", - зазначив американський лідер.

На запитання про територіальні амбіції Путіна - і про те, чи думає він, що президент РФ хоче всю територію України - Трамп сказав, що поставив те саме запитання Путіну. Він зазначив:

"Я думаю, він хоче зупинитися. Це було моє запитання до нього. Тому що, якщо він продовжить, це буде великою проблемою для нас, і це викличе велику проблему в мене, тому що ви просто не можете цього допустити".

Трамп також зазначив, що президент України Володимир Зеленський "теж хоче покласти цьому край".

Війна в Україні - позиція Трампа

Раніше Трамп наголосив, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у мирних переговорах між Росією і США.

Також він пояснив, чому спочатку зателефонував Путіну, а не Зеленському.

"Ми повинні з'ясувати, чи хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду", - заявив Трамп.

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