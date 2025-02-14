Він наголосив, що провів дуже хороші розмови як із Зеленським, так і з Путіним.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, чому 12 лютого спочатку провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і лише після цього подзвонив президенту України Володимиру Зеленському.

"Хтось сказав, що я спочатку мав зателефонувати Зеленському. Я так не думаю. Ми маємо зʼясувати, чи хоче Росія укласти угоду, чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду. Але тепер я знаю, що Росія хоче укласти угоду", – сказав він журналістам.

Він наголосив, що провів дуже хороші розмови як із Зеленським, так і з Путіним.

Відео дня

Що ще Трамп сказав про Україну

За словами американського президента Дональда Трампа, наступного тижня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників США, РФ та України. На ній не буде його самого чи Путіна, але йдеться про топчиновників.

Трамп також говорив про зустріч представників США, України та РФ у Мюнхені 14 лютого. Проте радник Зеленського Дмитро Литвин цю інформацію заперечив.

Раніше американський лідер підтримав заяву очільника Пентагону Піта Гегсета про те, що вступ України до НАТО не є реалістичним сценарієм. За словами Трампа, це "непрактично".

Вас також можуть зацікавити новини: