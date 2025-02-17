Трамп прокоментував можливість нападу Росії на НАТО

Американський президент таким чином відреагував на попередження українського колеги Зеленського, про те, що РФ готується до можливого нападу.

Президент США Дональд Трамп не згодний з заявами, що Росія може напасти на НАТО.

Так він прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського, що Росія готується до нападу на країну НАТО, повідомив телеканал Fox News. "Ні, я не згодний. Я не згодний. Анітрохи", - заявив він.

Заява Зеленського про РФ і НАТО

У Мюнхені 14 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ може готуватися до нападу на одну з країн НАТО. За його словами, влітку до Білорусі буде відправлено 150 тис. російських солдатів, які можуть атакувати країни НАТО.

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Пославшись на дані розвідки український президент зазначив, що Кремль цього літа планує відправити війська в Білорусь під приводом навчань. "Це точно так само, як вони розгортали війська перед повномасштабним вторгненням в Україну. Ці російські сили в Білорусі для нападу на Україну? Можливо. А можливо ні. Або можливо вони для вас? Дозвольте мені нагадати вам, Білорусь межує з трьома країнами НАТО. Вона стала плацдармом для російських військових операцій", - заявив Зеленський.

2 лютого генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що члени НАТО повинні готуватися до війни і більше витрачати на оборону, інакше Кремль "може спробувати зробити так само, як в Україні".

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