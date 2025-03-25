Видання назвало всі способи, за допомогою яких американський президент послабив позиції України в переговорах із Росією.

Президент США Дональд Трамп уявив себе арбітром і зосередився тільки на тому, щоб укласти мирну угоду між Україною і РФ. Але, як пише Politico, при цьому він демонструє різний підхід до сторін - тиск на вразливішого союзника Україну, і м'яке вмовляння агресора в Москві.

Україна, як він сказав президенту Володимиру Зеленському в Овальному кабінеті минулого місяця, "не має карт". "Це правда, що Україна, яка залежить від військової допомоги США і Європи, перебуває у слабшому становищі. Але Трамп зробив низку речей, щоб ще сильніше послабити руку Зеленського", - костатувало видання.

При цьому журналісти видання назвали деякі з розмінних Трампом козирів, які він легко міг би використовувати для тиску на РФ.

Відео дня

Чим Трамп послабив Україну

Видання звернуло увагу на те, що Трамп не приховував прагнення зблизитися з РФ. І після вступу на посаду президента він одразу ж зателефонував російському диктатору Путіну. У зв'язку з цим журналісти нагадали, що попередник Трампа Джо Байден припинив діалог із Путіним після його вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Ще раз Трамп зателефонував Путіну з метою схилити того до 30-денного перемир'я, але отримав відмову.

Журналісти вважають, що якби Трамп протримався довше і не так скоро зателефонував Путіну, він мав би більше важелів впливу на Кремль, щоб наполягти на додаткових поступках, пов'язаних із війною.

Однак, як зазначило видання, дзвінки між Трампом і Путіним були тільки початком. Високопоставлені офіційні особи США і РФ зустрілися в Саудівській Аравії в середині лютого і виклали план відновлення двостороннього співробітництва.

Ці ініціативи могли б бути відкладені на потім, щоб на перший план вийшли переговори щодо досягнення миру в Україні. Те, що цього не сталося, і що ні Україна, ні Європа не були за столом переговорів, показало, що нова адміністрація США не має наміру координувати свої дії з традиційними союзниками.

Видання акцентувало, що Трамп відмахнувся від запитань про те, від чого відмовиться Росія в рамках мирної угоди, але водночас сам він і його головні помічники відкрито заявили, що Україна повинна відмовитися від частини своїх земель, які зараз перебувають під окупацією РФ. Дійшло навіть до того, що радник із нацбезпеки Майкл Волц назвав це "реалістичним" з огляду на ситуацію на полі бою.

А потім Трамп повідомив, що вже були обговорення долі окупованих українських областей, включно із Запорізькою атомною електростанцією. Він навіть висловив думку, що Україна, якщо вона сподівається зберегти контроль над об'єктом, може розглянути можливість дозволити американським інтересам керувати цим об'єктом після війни.

Рішучість Трампа стягнути з України ціну за надану раніше військову допомогу на $120 млн породила угоду про видобуток корисних копалин. Видання зазначило, що Зеленський навіть був не проти підписати її на знак своєї прихильності мирному процесу і дипломатії Трампа. Однак Росії нічого подібного не довелося робити.

Крім того, що Трамп накинувся на Зеленського в Овальному кабінеті після того, як той публічно засумнівався в серйозності намірів РФ припинити війну, він показав постійну готовність тиснути на лідера України. Журналісти зазначили, що він припинив усю військову допомогу США та обмін розвідданими після скандалу в Білому домі, а потім відновив усе це, але вже після того, як Україна погодилася на 30-денне перемир'я.

Крім того, він повторив заклик Путіна до проведення нових виборів в Україні. При цьому Трампу чудово відомо, що країна не може проводити вибори, перебуваючи на воєнному стані. Він навіть дозволив собі назвати Зеленського "диктатором".

Крім цього, Трамп відмовився надати Україні гарантії безпеки після можливого перемир'я. "Найбільше, на що він пішов - це пропозиція економічної угоди, що дає США значну частку в майбутніх доходах України від видобутку корисних копалин, як фактичну гарантію безпеки, припускаючи, що присутність американців може утримати Путіна від нових нападів", - написало видання.

"Трамп не вимагає від Путіна того ж рівня негайної і повної згоди, якої він вимагає від Зеленського", - сказав Деніел Фрід, старший науковий співробітник Атлантичної ради.

Щодо Путіна Трамп тільки пригрозив йому в постах у соцмережах, що він може посилити економічні санкції, а потім відступив і заявив, що це Україна є перешкодою для мирних переговорів. А після того, як російський диктатор відмовився погодитися на повне 30-денне припинення вогню, узгоджене США та Україною, Трамп не критикував його, а натомість похвалив за готовність припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.

Також видання вказало на те, що після телефонної розмови Трампа з Путіним США вийшли з багатонаціональної групи з розслідування щодо осіб, відповідальних за вторгнення РФ в Україну, включно з Путіним.

Адміністрація також скоротила фінансування Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка працювала над питанням депортації українських дітей до Росії.

Видання зазначило, що у Трампа, на тлі запитань законодавців, заявили, що переглянуть ці рішення. А насправді служба безпеки припинила навіть протидію російським кібератакам і дезінформації.

Що буде далі

"Прийнявши точку зору Путіна на те, що він називає "корінними причинами" війни, - що Росія мала вторгнутися через бажання України вступити до НАТО, - адміністрація Трампа легітимізувала позицію Кремля, що незалежність низки колишніх радянських республік залишається невирішеним питанням", - констатувало видання.

Як прокоментував Іво Даалдер, президент Чиказької ради з глобальних питань, Трамп і його команда відтерміновують розв'язання фундаментального глухого кута, що лежить в основі конфлікту, - глибоко вкоріненої віри Путіна в те, що Україна не повинна бути незалежною.

"Ви не отримаєте домовленість без згоди України. Велика слабкість Трампа в тому, що він думає, що він і Путін можуть диктувати умови домовленості. Якщо він не збирається надавати Україні зброю або гарантії безпеки, він відмовляється від свого впливу на Зеленського, який цілком може відкинути однобоку мирну угоду і вирішити продовжити боротьбу за підтримки Європи", - зазначив Даалдер.

Вас також можуть зацікавити новини: