За його словами, такі переговори ведуться просто зараз.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запевняє, що вже дуже скоро досягне повного припинення вогню між Росією та Україною.

Як передає CNN, із такою заявою він виступив у Овальному кабінеті. Політик сказав журналістам, що просто під час їхньої розмови ведуться переговори "про розподіл території" між двома країнами. Він хоче припинити війну, щоб "зупинити вбивства і заощадити американські гроші":

"Ми дуже скоро досягнемо повного припинення вогню в російсько-українській війні. У нас буде договір, і ми ведемо переговори про нього. Договір з точки зору поділу земель і т.д., і т.п. Він обговорюється, поки ми розмовляємо".

Водночас Трамп відмовився сказати, чи розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії за продовження нападів на Україну. На відповідне питання журналістки він лише сказав: "Ну, вони воюють один проти одного".

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Припинення вогню в Україні

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки запропонували запровадити 30-денне перемир'я на фронті. Україна одразу погодилася, однак Росія висунула низку своїх умов.

Так, кремлівський правитель Путін хоче, щоб на час "перемир'я" Захід припинив постачати Україні зброю та розвідувальну інформацію, а українська влада зупинила мобілізацію та підготовку нових бійців.

Після телефонної розмови Трампа та Путіна стало відомо, що Росія нібито припинить атаки на українську енергетику. Після цього РФ активізувала масовані дронові удари по Україні.

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