Москва сподівається, що Трамп буде тиснути на Київ.

На переговорах у Саудівській Аравії російська сторона домагається повного виведення Збройних сил України з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це пише The Moscow Times, посилаючись на "знайомі з логікою Кремля" джерела. За словами одного з чиновників, Москва прагне за всяку ціну отримати контроль над регіонами, оскільки їхня втрата завдасть кремлівському правителю Путіну політичного удару:

"У Конституції немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії. Нам потрібні вся Запорізька і вся Херсонська область".

Інший чиновник сказав, що президент США Дональд Трамп або чинитиме тиск на Україну, наполягаючи на виведенні військ, або скаже Росії вступати у затяжні переговори, паралельно намагаючись захопити ці області. Другий варіант є для Москви гіршим, оскільки тоді окупаційній армії доведеться форсувати річки.

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Також Росія могла б спробувати окупувати частину Дніпропетровської або Сумської областей, щоб "обміняти" їх на Херсон та Запоріжжя. "Ми сподіваємося знайти варіант, за якого не доведеться форсувати Дніпро і штурмувати Херсон. Дуже сподіваюся, що до цього не дійде. Це означатиме для нас тисячі втрат", - додав він.

Російський дипломат сказав журналістам, що американський президент не зможе "здати" всю Україну, однак Москва сподівається на те, що йому все одно, які території "віддавати" Путіну:

"Наскільки я розумію, Трамп хоче бачити сучасну, добре озброєну, прозахідну Україну. Він не може просто так віддати Україну повністю. Але де саме буде проведено кордон - для нього це не так уже й важливо".

Переговори у Саудівській Аравії

​Нагадаємо, 23 березня у Ер-Ріяді відбулася зустріч між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Головними темами обговорення були захист інфраструктури, безпека судноплавства та припинення вогню на фронті.

Наступного дня пройшли закриті переговори між російською та американською сторонами. Згідно із даними ЗМІ, зустріч тривала понад 12 годин з перервами. Очікується, що спільна заява за підсумками переговорів буде опублікована 25 березня.

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