Турецька сторона пояснила це тим, що без участі росіян в переговорному процесі, ніяких результатів не буде.

Представник Туреччини на переговорах по Україні в Саудівській Аравії Акіф Чагатай Килич заявив, що "якщо РФ не буде включена в пошук рішення, не буде ні результатів, ні рішення".

Таким чином, як зазначає видання Hürriyet, Туреччина дала зрозуміти, що необхідно показати, що вона зробить кроки назустріч РФ у питанні відновлення роботи "зернової угоди".

Однак, на думку представників Німеччини, зараз включати РФ в переговорний процес з цього приводу некоректно. У Німеччині вважають, що "РФ повинна увійти в потрібний час", тобто вони даю зрозуміти: "щоб база була закладена, тоді припиніть атаки".

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Крім того, за даними видання, третє засідання ініціативи Саудівської Аравії по Україні очікується в жовтні і не виключено, що воно пройде в Туреччині.

Нагадаємо, дві зустрічі з пошуку шляхів завершення війни в Україні пройшли без представників РФ.

Видання зазначило при цьому, що Туреччина є чи не єдиною країною, яка відкрито і ясно говорить з усіма сторонами переговорного процесу. Турецька влада переконує, що враховуючи майбутнє регіону і світу і проблеми в економіці для всього світу, війна в Україні повинна закінчитися. Оперуючи саме цими доводами, Туреччина намагається посадити конфліктуючі сторони за загальний стіл переговорів.

Переговори по Україні в Джидді

5-6 серпня в місті Джидда (Саудівська Аравія) відбулася зустріч радників з національної безпеки і зовнішньої політики 42 країн - "мирний саміт" за принципами відновлення "стійкого і справедливого миру" для України. За підсумками заходу не був підписаний спільний документ, але всі учасники засвідчили прихильність принципу територіальної цілісності держав і домовилися про наступну зустріч.

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