І це лише те, що встигли порахувати на кінець минулого року.

Росія повинна компенсувати Україні усі збитки, завдані повномасштабним військовим вторгненням. Станом на кінець 2023 року це було 486 мільярдів доларів США. Про це йдеться у комюніке саміту "Групи семи" (G7), який проходить в Італії.

"Росія має припинити свою незаконну агресивну війну та заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. За даними Світового банку, зараз ці збитки перевищують 486 мільярдів доларів США. Буде неправильним, щоб Росія вирішувала, коли вона заплатить за шкоду, яку завдала Україні, і чи заплатить взагалі. Зобов'язання Росії за міжнародним правом заплатити за шкоду, яку вона завдає, очевидні", – йдеться у заяві.

Учасники G7 зазначають, що вони продовжують розглядати всі можливі законні способи, щоб змусити Росію сплатити Україні за спричинені втрати. Також "Сімка" підтверджує "нашу непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно".

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"Ми як і раніше сповнені рішучості розвіяти будь-яке хибне уявлення про те, що час на боці Росії, що руйнування [української] інфраструктури та засобів до існування не матиме жодних наслідків для Росії, або що Росія може перемогти, спричинивши економічний занепад України", – йдеться у комюніке.

Збитки, яких Росія завдала Україні

У лютому цього року Світовий банк оприлюднив свою оцінку матеріальних втрат України, які спричинило повномасштабне російське вторгнення. Станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість реконструкції та відновлення зруйнованих об’єктів в Україні оцінюється у 486 мільярдів доларів США.

Оскільки оцінка охоплює період лише до 31 грудня минулого року, вона не враховує втрати, яких Україна зазнала вже у 2024 році. Наприклад, навесні цього року росіяни зруйнували левову частку неатомної генерації електроенергії в Україні. За оцінками, йдеться про 8-9 ГВт.

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