Герман Галущенко зазначив, що завдяки погоді вдається балансувати енергосистему.

Ситуація в українській енергосистемі "досить складна". Останні удари Росії по Україні завдали енергетиці збитків на понад 1 мільярд доларів.

"На сьогодні йдеться про суми збитків більш ніж на мільярд доларів. Але атаки тривають, і очевидно, що збитки зростатимуть", - міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

За його словами, основних пошкоджень зазнали об'єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Водночас він зазначив, що росіяни продовжують щодня бити по енергооб'єктах дронами, балістикою або артилерією.

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"Система на сьогоднішній день стабільна, але ситуація досить складна", - заявив міністр.

Він зазначив, що завдяки погоді вдається балансувати енергосистему.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Росія пошкодила половину української енергетичної інфраструктури.

При цьому голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що українцям варто бути готовими до відключення світла влітку. За його словами, найчастіше споживання електроенергії зростає в липні та серпні - воно збільшується на 20% або навіть на 30%.

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