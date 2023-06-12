У китайському МЗС знову заговорили про мирні переговори.

У Китаї заперечують, що постачали "кадирівцям" військову техніку, зокрема бронемашини. Представник МЗС КНР Ван Веньбінь запевнив, що Пекін дотримується політики мирних переговорів.

"Я не знаю, звідки беруться ці так звані загальнодоступні докази. Наш давній принцип в питанні України полягає в тому, щоб завжди дотримуватися об'єктивної і справедливої позиції і бути прихильним просуванню мирних переговорів, а не розпалюванню боротьби або викидання зброї на поле бою, як свідчить весь світ", - заявив офіційний представник китайського зовнішньополітичного відомства.

При цьому він натякнув на непрофесійність журналістів, заявивши, що "для дійсно відповідального ЗМІ репортажі завжди повинні грунтуватися на фактах і вестися об'єктивно, чесно і професійно".

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Китайська техніка на війні проти України - що відомо

Пекін неодноразово підозрювали у наданні допомоги Російській Федерації у війні проти України. При цьому офіційні представники Китаю заперечували поставки предметів військового призначення Москві.

6 червня ватажок Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео з партією військової техніки для батальйону" Ахмата", який задіяний у війні проти України. Аналітик зафіксували на кадрах вісім китайських броньовиків China Tiger.

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