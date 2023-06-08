До цього у Росії не фіксували військової техніки китайського виробництва.

В РФ вперше "засвітили" китайську військову техніку - броньовики China Tiger. Їх нібито отримали "кадирівці".

Як повідомляє Defense Express, 6 червня лідер Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео з партією військової техніки для "Ахмату". Аналітики зафіксували на кадрах вісім китайських броньовиків China Tiger.

Раніше у Росії не фіксували китайської техніки. Аналітики Oryx також підтвердили, що росіяни отримали машини China Tiger, вироблені компанією Shaanxi Baoji Special Vehicles.

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Поки невідомо, як китайські машини потрапили у Росію. Це могло статися через треті країни або ж прямі постачання. China Tiger мають на озброєнні низка країн Африки та Центральної Азії, зокрема і Таджикистан.

Що відомо про China Tiger

China Tiger - броньовані автомобілі, створені на базі вантажівок для кращої прохідності. Ця машина розвиває швидкість до 115 км/год, має запас ходу до 600 км та захист від куль та уламків. Вона може транспортувати до дев'яти десантників у повному екіпіруванні.

Як Китай допомагає Росії

У лютому офіційні особи США, наближені до розвідки, повідомляли CNN, що Китай веде подвійну гру, публічно називаючи себе прихильником миру, але водночас все ближче підходячи до рішення про надання летальної військової допомоги Росії.

Як повідомляло видання Politico, китайські компанії, у тому числі пов'язана з урядом у Пекіні, відправили російським організаціям 1000 штурмових гвинтівок та іншого обладнання, яке може бути використано у військових цілях, включаючи деталі для дронів і бронежилети.

МЗС Китаю заявляло, що США "не мають права читати лекції" про постачання зброї до Росії. Та й загалом Пекін постійно запевняє, що не надає підтримки Росії щодо війни проти України.

20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Москви на зустріч з Путіним після видачі останньому ордера МУС на арешт.

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