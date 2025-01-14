За словами міністра оборони Німеччини, це "дуже особлива система".

Нова колісна гаубиця RCH 155 є дуже ефективною та мобільною системою, а також значною мірою допоможе в боротьбі проти російських окупантів. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Про цю гаубицю, яку ми представили, це справді чудесний витвір інженерів, інженерної науки. Це дуже особлива система. Ми вже замовили 54, щоб задовольнити потреби України. Думаю, що вони приїжджатимуть так швидко, як тільки можливо. Це справді дуже ефективна, дуже мобільна система, яка значною мірою допоможе вам у вашій боротьбі, яка ще не завершилася", - зазначив він.

Зі свого боку, Зеленський подякував Німеччині за допомогу Україні.

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"Взагалі з початку повномасштабного вторгнення Німеччина допомогла Україні. Її внесок - близько 16% від усієї допомоги, яку отримала Україна. Це дуже серйозні цифри", - зауважив глава держави.

САУ RCH 155 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, напередодні Пісторіус заявив про передачу Україні першої з 54 колісних САУ RCH 155. Передача відбулася в Касселі за присутністю українського посла у ФРН.

Welt написало, що Пісторіус передав українському дипломату артилерійську систему на території підприємства компанії Rheinmetall. Саме там і відбувається виробництво цих бойових установок.

САУ RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) - це сучасна німецька самохідна артилерійська установка, розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Вона базується на модифікованому шасі бронетранспортера Boxer і оснащена артилерійською системою AGM (Artillery Gun Module).

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