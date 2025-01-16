Лондон також готовий виконувати свою роль у мирних переговорах щодо завершення війни.

Лондон у разі потреби готовий розмістити миротворців на території України.

Таку заяву зробив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер в коментарі Sky News. Він також підтвердив, що Лондон готовий виконувати свою роль у мирних переговорах щодо завершення війни, яку РФ розвʼязала проти України.

"Стармер заявив, що він не хоче "забігати наперед", але Велика Британія буде відігравати "повну роль" у будь-яких мирних переговорах – в тому числі шляхом розгортання британських військ для підтримання миру", – йдеться у матеріалі.

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Британський премʼєр додав, що наслідки російської агресії матимуть значний вплив на Велику Британію, її цінності, свободу та демократію.

"Тому що якщо Росія досягне успіху в цій агресії, це вплине на всіх нас на дуже, дуже довгий час", – наголосив він.

Велика Британія і Україна

16 січня 2025 року премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до України та зустрівся із Володимиром Зеленським.

Цього ж дня Британія і Україна підписали угоду про 100-річне партнерство. Вона охоплює безпекові, оборонні, економічні та технологічні елементи, а також взаємодію в інформаційній та культурній сфері.

Крім того, Стармер повідомив, що Велика Британія передасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему протиповітряної оборони, яка називається Gravehawk.

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