Ймовірно, йдеться про ракети ATACMS, які досі були під забороною для ударів по РФ.

Українським військовим дозволено використовувати ракети більшої дальності, надані США, для нанесення ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова – якщо вони діють у порядку самооборони. Про це заявив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер, якого цитує AP.

За його словами, Росія веде вогонь по українських цілях з глибини своєї території, яку вона вважає "безпечною зоною".

"Оскільки ми бачимо, що ці сили проводять такі операції через кордон, ми пояснили, що Україна може і має право відкривати вогонь у відповідь, щоб захистити себе", — сказав Райдер журналістам у четвер.

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У Пентагоні заявили, що додаткові дозволи не є новою політикою.

"Це не про географію. Йдеться про здоровий глузд. Якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, має сенс дозволити Україні завдати удару по силах, які завдають їй удару з-за кордону," – сказав речник армії майор Чарлі Дітц.

Також він запевнив, що українці можуть використовувати надані системи протиповітряної оборони "щоб зняти російські літаки з неба", навіть якщо ті перебувають в російському повітряному просторі, "якщо вони збираються обстріляти український повітряний простір".

Зауваження УНІАН. Хоча прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер прямо не вказав, що саме мається на увазі під "ракетами більшої дальності", вочевидь йдеться про тактичні ракетні комплекси ATACMS. Торік Україна отримала їх із меншим радіусом дії (160 км), а цього року США надали версію з більшою дальністю (300 км).

США послаблюють обмеження на удари по РФ

Як писав УНІАН, наприкінці травня США зняли заборону на застосування наданої Україні американської зброї для ударів по території РФ. Але тоді було прямо сказано, що це не стосується ударів на далеку відстань і ударів за допомогою тактичних ракет ATACMS.

Пізніше у Білому домі уточнили, що бити росіян можна не лише на кордоні із Харківщиною, але також і на територіях, що прилягають до Сумської області.

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