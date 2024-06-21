Офіційні особи США наголошують, що це не є зміною політики Вашингтона щодо заборони на удари вглиб Росії наданою Штатами зброєю.

Сполучені Штати Америки дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, що атакують через кордон, а не лише тих, що перебувають поблизу Харківщини.

Про це пише Politico. При цьому офіційні особи США наголошують, що це не є зміною політики Вашингтона щодо заборони на удари вглиб Росії наданою Штатами зброєю.

З того часу, як США дозволили удари по цілях поблизу кордону з Харківською областю, українські війська щонайменше один раз використовували американську зброю для удару по території Росії. Тоді було знищено цілі у Бєлгородській області. Але українські та інші європейські офіційні особи тиснули на США, щоб ті ще більше послабили свої обмеження, дозволивши Україні наносити удари по цілях в будь-якій точці Росії.

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Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив в інтерв'ю PBS, що угода з Україною про удари американською зброєю по Росії поширюється на "будь-яке місце, де російські війська перетинають кордон з російської сторони на українську сторону, щоб спробувати захопити більше української території".

"Справа не в географії. Справа у здоровому глузді. Якщо Росія нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, є сенс лише в тому, щоб дозволити Україні дати відсіч силам, які б'ють по ній через кордон", – сказав він.

Два американських чиновники на умовах анонімності наголосили, що дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії "у відповідь на вогонь з будь-якої точки кордону" не є зміною в політиці Білого дому. Спочатку цей крок розглядався лише в контексті харківського наступу РФ, але це не виключає можливості нанесення ударів у відповідь на інші транскордонні напади, сказав один з посадовців.

Удари по Росії західною зброєю

Удари по цілях на території РФ з використанням західного озброєння дозволили не лише США. Це рішення також підтримала Німеччина. Канцлер країни Олаф Шольц наголосив, що Україна має право захищатися від нападів на свою територію.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав постачання Україні далекобійної зброї для ударів по РФ. Він також виступив за дозвіл Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста.

Крім того, дозвіл на удари по РФ західною зброєю підтримали в Польщі, Чехії, Литві, Латвії, Естонії, Великій Британії, Данії та низці інших країн.

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