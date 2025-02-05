За словами прессекретаря Путіна, найбільш зацікавленою у мирних переговорах має бути саме Україна.

Російська Федерація готова вести переговори з Україною щодо війни, зокрема і з президентом Володимиром Зеленським. Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Він наголосив, що Росія вважає Зеленського "нелегітимним" президентом, однак Москва все одного готова до діалогу з ним. Крім того, Пєсков назвав слова українського президента про готовність до переговорів "порожніми", адже нібито сам Зеленський заборонив проводити перемовини.

Також у прессекретаря Путіна запитали, чи вважає російський диктатор Зеленського ворогом, на що той відповів:

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"Тут не може і не повинно бути місця емоціям".

Своєю чергою Пєсков сказав, що найбільш зацікавленою у мирних переговорах має бути саме Україна, враховуючи теперішню ситуацію на фронті.

Водночас він додав, що заява держсекретаря США Марко Рубіо про багатополярність збігається з баченням Росії, тому у Кремлі це вітають.

Можливість переговорів щодо війни в Україні - останні новини

Раніше у Туреччині відповіли, коли можуть початися переговори щодо України. За словами міністра закордонних справ Туреччини, вони можуть відбутися до початку літа.

Водночас радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що президент США Дональд Трамп веде переговори про закінчення війни з "іншими сторонами". Він зазначив, що такими сторонами є Китай та низка країн Європейського Союзу.

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