Незабаром з'являться додаткові нові можливості в питанні надання допомоги.

Додаткова військова допомога Україні буде надана найближчими днями.

Про це заявив радник президента США з безпеки Джейк Салліван, пише CNN.

"Українці мужньо захищають свою Батьківщину, а Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати їх військовою допомогою, гуманітарною допомогою та економічною підтримкою", - сказав Салліван.

Він зазначив, що незабаром з'являться додаткові нові можливості в питанні надання допомоги.

"Ми не завжди можемо повідомляти про те, що передаємо - з поваги до наших союзників і партнерів або з міркувань оперативної безпеки, - але ми просуваємося до доставки швидко і ефективно", - сказав Салліван.

Як повідомляв УНІАН, раніше Пентагон оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів. Це оголошення є початком процесу укладення контрактів на надання нових можливостей ЗСУ, заявили в Пентагоні.

На сьогодні США вже виділили Україні понад 2,3 мільярда доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки, в тому числі понад 1,6 мільярда доларів після початку вторгнення РФ.

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