США обговорять це питання зі своїми союзниками і партнерами.

США вивчають питання про можливе виключення Росії з міжнародних інституцій, зокрема G20, й обговорять його зі своїми союзниками і партнерами.

Про це заявив радник президента США з безпеки Джейк Салліван, повідомляє Радіо Свобода.

На думку Саллівана, Росія більше не може брати участь у міжнародних інститутах і в міжнародному співтоваристві як завжди.

"Але що стосується конкретних установ і конкретних рішень, ми хотіли б проконсультуватися з нашими союзниками, проконсультуватися з нашими партнерами в цих установах, перш ніж робити будь-які подальші заяви", – сказав радник Джо Байдена.

Раніше Reuters із посиланням на польського міністра розвитку і технологій Петра Новака повідомив, що влада Польщі запропонувала США вивчити питання виключення Росії з G20 через вторгнення в Україну, і отримала "позитивну відповідь".

Питання про участь Росії в G20 може бути розглянуте на самітах ЄС і G7 у Брюсселі.

Проте, на думку аналітиків, перспективи виключення Росії є сумнівними: при голосуванні з цього питання такі країни, як Китай, Індія або Саудівська Аравія, ймовірно, скористаються правом вето. Представник МЗС Китаю Ван Веньбінь уже заявив, що Пекін виступає проти цієї ініціативи.

Черговий саміт G20 відбудеться наприкінці року в Індонезії. Президент Росії Володимир Путін має намір брати участь у ньому. Минулого року Путін брав участь у саміті G20 у Римі через відеозв’язок.

Довідка: G20 – це група найбільших економік світу, метою якої є координація дій із найважливіших питань, що впливають на світову економіку.

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